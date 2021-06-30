"Мы не возвращаемся к тем ограничительным мерам, которые у нас были в сентябре-октябре или марте-апреле 2020 года. У нас на сегодняшний день ситуация стабильная и по закрытию туристических направлений или гостиничного бизнеса пока вопрос не стоит", — сказал Темрезов в прямом эфире телеканала "Россия 24" в среду.

Он отметил, что в республике неплохие темпы вакцинации от коронавируса.

"Мы где-то в середине по РФ, одни из лучших в федеральном округе, но темпы увеличиваются. Что касается самого распространения коронавирусной инфекции, то, конечно, мы видим, что за последние две недели рост есть, но он незначительный", — сказал Темрезов.

Вместе с тем, власти КЧР проводят постоянную работу с населением, направленную на соблюдение социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических норм.

На 30 июня в Карачаево-Черкесии выявлено 20 тыс. 894 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 — за последние сутки. Выздоровело 20 тыс. 367 человек, умерло — 180.