"В сегменте 2-3 звезды, а это основной наш класс, рост (цен) составил всего 12%, что сопоставимо с сезонным колебанием цен", — сообщил в своем официальном аккаунте в телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду по окончании "прямой линии" с президентом РФ.

"Больше выросли в цене наши люксовые отели категории 4 и 5 звезд. Однако они расширили перечень бесплатных дополнительных услуг, усиливают анимационные программы для детей и взрослых", — отметил он.

"В Сочи силами наших аналитиков был проведен анализ динамики ценовой политики по объектам размещения различных сегментов в летнем сезоне 2021 года. Рост цен действительно фиксировался в периоды ажиотажного спроса, в частности, на майские праздники. Когда в апреле была закрыта Турция, большой поток туристов переориентировался на юг России", — сказал Копайгородский.

Тем не менее, по его словам, рост цен именно на размещение в сочинских отелях и здравницах "носил фрагментарный характер". "Уже после 10 мая началось снижение. И сейчас мы его тоже фиксируем, после открытия турецкого направления", — отметил мэр.

Он добавил, что предприятия санаторно-курортного комплекса Сочи также участвуют в федеральной программе Ростуризма "Туристический кэшбэк", стимулирующей внутренний турпоток.

В ходе "прямой линии" Владимир Путин объяснил рост цен на отели на российских курортах высоким спросом из-за закрытия выезда в зарубежные страны, а также недостаточной развитостью инфраструктуры. "А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены вверх", — сказал президент.