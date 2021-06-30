"Больше выросли в цене наши люксовые отели категории 4 и 5 звезд. Однако они расширили перечень бесплатных дополнительных услуг, усиливают анимационные программы для детей и взрослых", — отметил он.
"В Сочи силами наших аналитиков был проведен анализ динамики ценовой политики по объектам размещения различных сегментов в летнем сезоне 2021 года. Рост цен действительно фиксировался в периоды ажиотажного спроса, в частности, на майские праздники. Когда в апреле была закрыта Турция, большой поток туристов переориентировался на юг России", — сказал Копайгородский.
Тем не менее, по его словам, рост цен именно на размещение в сочинских отелях и здравницах "носил фрагментарный характер". "Уже после 10 мая началось снижение. И сейчас мы его тоже фиксируем, после открытия турецкого направления", — отметил мэр.
Он добавил, что предприятия санаторно-курортного комплекса Сочи также участвуют в федеральной программе Ростуризма "Туристический кэшбэк", стимулирующей внутренний турпоток.
В ходе "прямой линии" Владимир Путин объяснил рост цен на отели на российских курортах высоким спросом из-за закрытия выезда в зарубежные страны, а также недостаточной развитостью инфраструктуры. "А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены вверх", — сказал президент.