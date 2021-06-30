"С начала навигации управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой и Линейным отделом МВД России на водном транспорте проведено 55 обследований теплоходов, по результатам которых на семи теплоходах выявлены нарушения требований по выполнению противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди нарушений выявлено отсутствие антисептиков и термометрии пассажиров, также не проводилась дезинсекция помещений и оборудования. По фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.