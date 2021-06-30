Вопрос введения курортного сбора обсудили на заседании совета по туризму, которое прошло под руководством губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Планируется, что этот сбор появится к туристическому сезону 2022 года. Данная мера обусловлена растущим потоком отдыхающих в регион и увеличением нагрузки на туристскую инфраструктуру.

"Предполагается, что размер сбора составит 100 рублей в сутки и будет установлен на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда. Сбор станет дополнительным источником финансирования инфраструктурных проектов курортных городов: средства пойдут на обустройство мест массового отдыха, парков, набережных, променадов и пляжей", — приводятся в пресс-релизе слова министра по туризму области Андрея Ермака.

Центр управления регионом в июне провел онлайн-опрос среди пользователей социальных сетей по теме туризма в Калининградской области. Жители региона, в частности, выразили мнение о планируемом введении туристического сбора. Результаты показали высокую информированность населения и лояльное отношение — почти 80% респондентов "определенно" и "скорее положительно" относятся к данной инициативе.

Как сообщалось, 19 мая губернатор Антон Алиханов во время отчёта в региональной Думе заявил, что на территории Калининградской области должен быть введен курортный сбор.