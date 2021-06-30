Так, билеты с 10%-й скидкой на полеты в Сочи, Анапу, Геленджик и обратно можно забронировать в период с 30 июня до 5 июля. Воспользоваться ими можно в период с 1 июля по 31 августа.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что отели региона с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

В конце июня отели Краснодарского края предупредили авиакомпании о планах отказывать в размещении членов экипажа — пилотов и бортпроводников — без наличия у них сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к группе "Аэрофлот". Источник, близкий к топ-менеджменту "Победы" отмечал, что авиакомпания уже задумалась над сокращением программы регионального разлета в Сочи на 40-50%.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 40 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией РФ.