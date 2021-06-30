«У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет просто очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность, и мы являемся с страной с очень большим объемом экспорта туризма. Только за 2019 год 36 млрд долларов наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства, государство, к сожалению, не вкладывалось», — сказал он во время «Прямой линии».

«У нас есть программа развития внутреннего туризма, есть кешбэк для возвращения части денег нашим туристам. Стоит задача развития туристической инфраструктуры, мы создали госкорпорацию по внутреннему туризму, она будет входить в туристические проекты и вносить туда соответствующие дешевые кредиты с возможностью выхода потом и передачи своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям. Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма увеличивается», — добавил президент.

Путин добавил, что высокие цены на российских курортах связаны с тем, что закрыты границы.

«Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу и правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. В Греции были сегодня одни правила – завтра другие. Требовали справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦРы, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть», — сказал он.

По словам президента, это приводит к перегрузке туристической инфраструктуры на юге страны – в Краснодарском крае, в Крыму.

«А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены вверх. Очень рассчитываю на то, что мы будем увеличивать количество наших возможностей в том числе с помощью тех инструментов, о которых я сказал. 50 проектов сейчас рассматриваются в этой сфере, и будем это количество увеличивать», — подытожил Путин.

На прошлой неделе Минтуризма Греции ужесточил правила въезда в страну для граждан РФ. Теперь всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию. Нововведение связано с распространением индийского штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки в России, а также с тем, что некоторые россияне предоставляли поддельные сертификаты вакцинации, а их экспресс-тест оказался положительным.