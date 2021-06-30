В январе-мае 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 180,022 тыс. человек. Таким образом, за 5 месяцев текущего года он вырос на в 2,1 раза.

В мае 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 120,532 тыс. пассажиров (в мае 2020 года — 4,778 тыс. человек). Таким образом, он вырос в 25,2 раза.

Как сообщалось ранее, с конца марта 2020 года действовал запрет на международное авиасообщение. Решением правительства РФ аэропорт Нижнего Новгорода получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля 2021 года.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов". "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Аэропорт Нижнего Новгорода за 2020 год обслужил более 588,6 тыс. пассажиров (снижение почти на 48% по сравнению с показателем 2019 года), 95% пассажиропотока пришлось на внутренние воздушные линии.