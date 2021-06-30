"28 июня в лагере "Горный" диагностировано заболевание коронавирусом у несовершеннолетнего и работника лагеря. В лагере "Орбита" 28 и 29 июня выявлены два случая заболевания работников", — говорится в пресс-релизе.

Заболевших, а также контактировавших с ними людей вывезли из лагерей и назначили лечение, а в учреждениях провели дезинфекцию.

Прокуратура намерена установить причины и условия заболеваний, а также дать оценку полноты выполнения руководителями лагерей противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.