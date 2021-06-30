Пассажирооборот также возрос в 1,9 раза — до 1,076 млн пассажиро-километров. Загрузка кресел составила 85% против 71,6% годом ранее.

В мае текущего года авиакомпания перевезла 171,183 тыс. пассажиров, что в 4,8 раза больше, чем в мае 2020 года. Пассажирооборот вырос в 4,8 раза — до 242,049 млн пассажиро-километров.

Объем перевозки грузов и почты за пять месяцев текущего года увеличился в 1,5 раза — до 541,1 тонны.

В текущем году авиакомпания "Азимут" планирует перевезти 2 млн пассажиров против 1,22 млн по итогам 2020 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.