Более года реставраторы работали над этими сложнейшими с технической и художественной точек зрения фонтанами. Водяное "Солнце" — прекрасный образец механического фонтана XVIII века. Скульптурная группа "Тритон, разрывающий пасть морского чудовища", выполненная по модели Растрелли, представляет аллегорию торжества России в борьбе за Балтийское море.

В рамках комплексной реставрации обоих фонтанов были выполнены работы по ремонту фундамента и чаши бассейна, отреставрированы водоотводящая и водоподводящая системы, проведена реставрация скульптурного оформления.

Реставрация Верхнего сада, стартовавшая летом прошлого года, продлится до конца 2023 года. Этот уникальный памятник регулярного паркостроения XVIII века более 50 лет не проходил комплексную реставрацию.

"Масштабные научные исследования, проведенные в 2012-2017 годах, выявили ряд проблем в современном состоянии сада. Текущие работы включают в себя ремонт и реставрацию фонтанов "Дубовый" и "Межеумный", дренажно-ливневой и мелиоративной сети, замену больных и потерявших декоративность деревьев на молодые, лечебно-оздоровительные мероприятия по уходу за сохраняемыми деревьями, реставрацию ограды сада", — говорится в сообщении.

До начала летнего сезона по исторической технологии отреставрировали оригинальные трубы водоподводящей системы к фонтанам Нижнего парка, в том числе к Большому каскаду и фонтану "Самсон". Работы по реставрации уникального исторического коллектора продолжаются: выправлена кладка стен и дна коллектора, его фундаменты усилены.