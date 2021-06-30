По данным ведомства, по сравнению с январем-маем 2020 года турпоток из РФ вырос на 44%, но стал на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Второе место по числу туристов заняла Украина – 423,2 тыс. человек, третье – Германия (280 тыс.). Также в первую пятерку вошли Иран (238,8 тыс. туристов) и Болгария (217,5 тыс.). Всего за пять месяцев Турцию посетили 3,68 млн иностранных туристов, это на 14,27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшей популярностью у туристов за это время пользовались Стамбул (2 млн), Анталья (715,4 тыс.), Эдирне (384,2 тыс.), Ширнак (93,6 тыс.) и Анкара (64 тыс.).

Поскольку в мае Турция была фактически закрыта для российских туристов, первое место по турпотоку в страну заняла Украина (236,2 тыс.), второе – Германия (95 тыс.), замыкает тройку Болгария (57,8 тыс.). Замыкают первую пятерку Иран и Ирак, 44,4 тыс. и 37,7 тыс. соответственно. Из России приехали чуть больше 19 тыс. туристов. Всего республику посетили 936,3 тыс. иностранных гостей, это на 96,8% больше, чем в мае прошлого года.

Чаще всего в мае туристы посещали Стамбул (384,6 тыс. рублей), Анталью (291,65 тыс.), Эдирне (97,5 тыс.), Муглу (37,4 тыс.) и Измир (20,7 тыс.).