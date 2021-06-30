«Полетная программа партнерской авиакомпании AZUR Air с прилетом в Бодрум стартует в начале июля из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Вылеты из Москвы в Бодрум будут осуществляться ежедневно на лайнерах с бизнес-классом. Из других городов рейсы будут выполняться 3 и 2 раза в неделю», — говорится в сообщении.

На курортах Эгейского побережья туристы смогут выбрать более 160 отелей различного уровня. Стоимость недельного тура с размещением в отеле 3* с завтраком на курорте Кушадасы начинается от 49 592 руб. на двоих.

«Когда «Интурист» только начинал продавать эгейского побережья и предложил доступную перевозку на малоизвестные в те времена курорты Мармарис, Фетхие и Ичмелер с прилетом в аэропорт Даламана, нам говорили, что они вряд ли когда-нибудь будут также популярны, как курортные поселки провинции Анталья. Тем не менее, сегодня туры на эгейское побережье Турции становятся все популярнее и составляют достойную конкуренцию курортам Антальи. Уверен, что в этом году, с учетом сохраняющихся ограничений на поездки в Европу, полетная программа в Бодрум будет особенно востребована у россиян», — считает генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев.

Как считают в компании, курорты в регионе Бодрума будут востребованы у путешественников, привыкших к европейскому стилю отдыха. Здесь меньше, чем в Анталье, отелей с системой «все включено» и больше объектов, предлагающих только завтрак или полупансион.

«В предыдущие годы основной категорией отдыхающих в Бодруме были состоятельные туристы из самой Турции, богема и молодежь, а также британские и немецкие туристы. Море на эгейском побережье более прохладное, чем в Анталье, однако любителям сосен, пышной зелени и уединенных бухт здесь, несомненно, понравится. Помимо красивой природы и античных достопримечательностей Бодрум известен как центр ночной жизни всего юго-западного побережья Турции», — подчеркивают в пресс-службе «Интуриста».

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на направление после открытия рейсов. Для въезда в Турцию россияне могут предъявить сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни и наличии антител либо ПЦР-тест.