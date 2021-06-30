Крым

Жесткие ограничения могут быть введены в Крыму, если через неделю не улучшится динамика по приросту новых случаев коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы стоим на грани принятия жестких решений. Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры — вплоть до полного закрытия. Другого не будет, я не допущу уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Он поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом введенных ограничений. Злостных нарушителей он попросил внести в "черный список", власти намерены в будущем отказывать им в помощи.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила, что нарушений много — кафе в курортных регионах игнорируют запрет на работу в ночное время, соблюдение масочного режима в общественном транспорте опустилось ниже 30%.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы. Ряду категорий граждан (в основном занятым в туристической сфере) рекомендовано пройти вакцинацию.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 48 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 300 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.

Краснодарский край

Гостиницы, дома отдыха и пансионаты в Краснодарском крае с июля будут принимать гостей только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

С 1 августа меры будут еще более ужесточены.

"С 1 августа ужесточим эту меру — будем принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", — подчеркнул губернатор.

Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. "Мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", — написал он.

В администрации Краснодарского края уточнили, что нововведения не коснутся детей.

"Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования не распространяются", — говорится в сообщении.

В региональном оперативном штабе "Интерфаксу" уточнили, что отрицательный ПЦР-тест несовершеннолетним с 1 июля предоставлять нужно.

"Да, такой документ необходимо предоставлять и несовершеннолетним", — сказал собеседник агентства.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию, обязаны предоставить при вселении сведения об отрицательном ПЦР-тесте из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

При этом гостиницы, дома отдыха и другие средства размещения Краснодарского края при приеме отдыхающих вправе принимать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю.

"На сегодняшний день не существует каких-либо запретов на использование иностранных вакцин от коронавируса. Поэтому граждане, привившиеся такими вакцинами, вправе при поселении в гостиницу предоставить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию и его официальный перевод", — сказал сотрудник пресс-службы.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре признали, что на текущий момент какой-либо четкой нормативной базы по документации, подтверждающей вакцинацию иностранными препаратами, еще не существует.

"Такая нормативная база сейчас только разрабатывается. Но можно определенно сказать, что вакцинированным иностранными вакцинами посещать курорты Кубани можно", — сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае сохраняется масочный режим. Жители и гости должны носить маски в местах массового пребывания. В том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, а также в транспорте, на парковках, в лифтах. Масочный режим обязателен, как для посетителей организации, так и для работников. Кроме того, в крае сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

Гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также пожилым людям старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции.

Власти Краснодарского края обязали предприятия и организации социальной сферы, торговли, бытового обслуживания, общепита, туриндустрии и транспорта до конца августа привить от коронавируса не менее 60% своих сотрудников.

Отели Краснодарского края предупредили авиакомпании о планах отказывать в размещении членов экипажа — пилотов и бортпроводников — без наличия у них сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к группе "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).

"Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации. Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", — пожаловался источник.

Если отели не отменят требование о вакцинации, "в ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний", полагает собеседник агентства.

Калининградская область

Правительство Калининградской области совместно с Роспотребнадзором готовит правила приема туристов в период пандемии, сообщил губернатор Антон Алиханов в инстаграме.

"Мы готовим правила для этой группы вместе с Роспотребнадзором. На неделе объявим", — написал Алиханов 28 июня в ответ на предложение подписчиков "отправлять всех туристов домой".

Глава региона также отметил, что готовящееся решение будет "взвешенным и необременительным".

При этом на прошлой неделе в региональном правительстве "Интерфаксу" заявляли, что власти пока не планируют вводить ограничения для туристов, не привитых от коронавируса, по примеру Краснодарского края.

Обязательная вакцинация предстоит работникам сферы торговли, гостеприимства, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, общественного транспорта и такси. Иммунизацию необходимо провести в срок до 20 июля первым компонентом, до 20 августа — вторым компонентом. Её должны пройти не менее 60% от общей численности работников.

На приморских курортах Калининградской области гостиницы заполнены практически полностью и отказов от бронирования нет, сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации отельеров и рестораторов Зеленоградского городского округа Сергей Куренков.

"На сегодня наши места размещения туристов заполнены на 90-95%. В основном это гости из других регионов России, которые приехали на Балтийское море для пляжного отдыха и знакомства с нашими достопримечательностями", — сказал Куренков.

По его словам, эти отдыхающие, как правило, бронируют отели на 5-7 дней. Практически половина из них приезжают с детьми.

"Аналогичная картина складывается сегодня и на июль, август. При этом люди внимательно следят за информацией о ситуации с коронавирусом на наших курортах. И пока что те ограничительные меры, что действуют в области, не отпугивают потенциальных отдыхающих. Отказов от бронирования нет", — отметил Куренков.

Люди понимают, что отели и рестораны будут обеспечивать им необходимую безопасность от коронавирусной инфекции. В этом плане туристы даже приветствуют обязательную вакцинацию, которая была объявлена в области с 24 июня, и в которую вошли места размещения гостей и общепит, подчеркнул глава ассоциации.

"Все наши заведения соблюдают меры противодействия "короне". Обрабатывают, моют, чистят, убирают. Персонал находится в масках и перчатках. Все, что требует Роспотребнадзор, строго соблюдается. Будет решение об усилении мер, выполним и новые требования. Опыт такой работы у нас уже есть", — заключил Куренков.

В Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваний коронавирусом в течение последнего месяца. В регионе с 17 июня и 23 июня постепенно вновь ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и сектора гостеприимства и общепита. Эти меры должны снизить темп распространения заболевания.