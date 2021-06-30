Рейсы будут осуществляться один раз в неделю на самолетах Boeing-737-800. По субботам борт вылетает из Краснодара в Салоники в 12:30, возвращается из Греции на следующий день, в воскресенье в 19:50.

До пандемии, в 2019 году, маршрут Краснодар-Салоники обслуживал греческий перевозчик Ellinair.

Аэропорт Краснодара приостановил международное авиасообщение в марте 2020 года, в связи с закрытием государственных границ России из-за пандемии COVID-19. На протяжении нескольких месяцев воздушная гавань обслуживала только вывозные рейсы для возвращения граждан России. С апреля 2021 аэропорт начал принимать чартерные и грузопассажирские рейсы.

В настоящее время, российские и зарубежные перевозчики связывают Краснодар с Ларнакой (Кипр), Баку (Азербайджан), Бишкеком и Ошем (Киргизия), Ташкентом (Узбекистан), Ереваном и Гюмри (Армения), Атырау (Казахстан) и Душанбе (Таджикистан). Со 2 июля авиакомпания Eurowings, входящая в группу Lufthansa, начнет выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Краснодар.

"Аэропорт продолжает работу над запуском новых международных рейсов", — отмечается в пресс-релизе.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"), которую контролируют структуры Олега Дерипаски.