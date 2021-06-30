В прошлом году Дитрих выдвигался в совет, будучи министром транспорта РФ. В декабре он покинул этот пост, уступив его экс-гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву, и перешел на должность гендиректора ГТЛК. В этом году Дитриха не оказалось в списке кандидатов в совет директоров "Аэрофлота" от государства — вместо него там фигурировал Максимов.

В ходе допэмиссии "Аэрофлота" в октябре прошлого года РФ выкупила на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд руб. Доля государства в "Аэрофлоте" в результате выросла с 51,17% до 57,34%. При этом если до допэмиссии акциями РФ управляло только Росимущество, то после — его доля размылась до 23,25%, а еще 34,09% получил Минфин.

В остальном состав совета не претерпел изменений: в него переизбрались Савельев, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, а также выдвинутые как независимые управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и гендиректор ООО "Авиакапитал-сервис" (лизинговая "дочка" "Ростеха") Роман Пахомов.

Почти все вошедшие в обновленный состав совета — кандидаты от государства. За исключением Пахомова, который выдвигался от "Ростеха". При этом выборы в совет в этом году были безальтернативными: было 11 кандидатов на столько же мест в совете. В предыдущие годы число кандидатов превышало количество мест в этом органе управления компании: в 2020 году их было 12, в 2019-м — 13, в 2018-м — 12.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% — у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении (бумаги торгуются на "Московской бирже").