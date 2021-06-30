За аналогичный период прошлого года пассажиропоток воронежского аэропорта составил 139,4 тыс. пассажиров. Таким образом, показатель вырос в 1,7 раза.

В мае текущего года аэропорт обслужил 60,7 тыс. человек (рост в 12,6 раза).

Как сообщалось, в 2020 году аэропорт Воронежа обслужил 444,8 тыс. человек.

Аэропорт является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе. Наибольшее количество рейсов из/в аэропорт выполняют "Аэрофлот" и "Руслайн". В 2019 году аэропорт вошел в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко.