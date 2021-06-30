"Первая часть — велотранспортный хайвей "Лев Толстой" протяженностью примерно 21 км. Он соединит общественные пространства от Кремля (в Туле — ИФ) до музея-усадьбы "Ясная Поляна". Вторая часть — велохайвей "Дон" для развития велотранспортного движения в Новомосковске с последующим распространением на другие муниципалитеты", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе встречи разработчиков программы развития Тульской области до 2026 года с главой региона Алексеем Дюминым член экспертного совета, президент региональной Федерации велосипедного спорта Валерий Гриньковский подтвердил, что при наличии развитой инфраструктуры все больше жителей будут готовы использовать велосипед для передвижений по городу.

"Губернатор поддержал предложение велосообщества, отметив, что его реализация будет способствовать одновременно формированию здорового образа жизни и созданию современной городской среды", — говорится в сообщении.

Ясная Поляна — родовое имение писателя Льва Николаевича Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни.