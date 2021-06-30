"Мы стоим на грани принятия жестких решений. Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры — вплоть до полного закрытия. Другого не будет, я не допущу уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Он поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом введенных ограничений. Злостных нарушителей он попросил внести в "черный список", власти намерены в будущем отказывать им в помощи.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила, что нарушений много — кафе в курортных регионах игнорируют запрет на работу в ночное время, соблюдение масочного режима в общественном транспорте опустилось ниже 30%.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 48 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 300 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.