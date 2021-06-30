"У нас в планах развитие водного туризма, водных маршрутов. Мы хотим поднять все данные, которые были за советский, постсоветский период, когда туристы ходили в многодневные водные походы по нашим замечательным рекам Ленинградской области, это и река Луга, и Волхов, и Оять, Вуокса, безусловно, и оборудовать там водные маршруты", — сказал Стулов журналистам в среду.

По его словам, эти маршруты будут оснащены местами для палаток, приготовления пищи, указателями.

Говоря о наземных маршрутах, Стулов добавил, что в настоящее время идет работа над созданием экотропы в природном комплексном заказнике "Шалово-Перечицкий".

Он выразил надежду, что в ближайшие годы Ленобласть выйдет в лидеры по маршрутам активного отдыха.

Создание в Ленинградской области сети туристических маршрутов активного отдыха ведется в рамках приоритетного проекта "Тропа 47". На сегодняшний день разработана и открыта для посещения 21 экотропа, к 2024 году планируется увеличить их количество до 47.