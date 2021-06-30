"На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом. Мера коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не распространяется на несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Кроме этого, работодателям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом граждан, вакцинированных против коронавируса и имеющих сертификат об этом.

"В целом по стране и на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъем заболеваемости. Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжелые пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", — цитирует пресс-служба губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Также для местных жителей сокращен с десяти до пяти дней срок пребывания их за пределами округа, по истечению которого необходимо предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Такой документ не нужен привитым.

"Инспекторы совместно с правоохранительными органами начнут работать во всех аэропортах и вокзалах округа уже с этой субботы. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол", — отмечается в пресс-релизе.