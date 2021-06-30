«Расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года. В целом показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза к допандемийному уровню», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

По его данным, расходы россиян на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года в 1,6 раза и превысили 8,7 млрд рублей. Количество транзакций в этой категории увеличилось более чем в два раза. На проживание в российских гостиницах туристы за месяц потратили свыше 1,6 млрд рублей – вчетверо больше, чем в 2020 году. Количество чеков выросло в 3,5 раза и в 1,5 раза соответственно. Расходы на аренду автомобилей в июне выросли втрое по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован банком в Кавминводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале (в Иркутской области – в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза).

Как отмечают в пресс-службе банка, в первый летний месяц вырос спрос не только на южные курорты, но и на курорты Балтики, Байкала, путешествия по Алтаю, городской туризм в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Кроме того, аномальная жара в европейской части России повысила спрос на отдых в локальных загородных туристических объектах.