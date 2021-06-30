Как отметил Явуз, 26 июня Анталья приняла рекордные в этом летнем сезоне 60 тыс. иностранных туристов, из них 18 тыс. – россияне. «Несмотря на то, что российские туристы могут летать в Грецию и на Кипр на регулярных рейсах, Турция выигрывает эту конкуренцию за счет чартерного авиасообщения. С 22 по 29 июня, когда были сняты ограничения на полеты в Турцию, провинцию посетили 119, 5 тыс. путешественников из России», — уточнил он.

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на направление после открытия рейсов.

С начала июня граждане РФ, планирующие поездку в Турцию, должны либо предоставить сертификат вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19, либо пройти ПЦР-тестирование перед поездкой.