В январе-мае 2020 года аэропорт "Пулково" обслужил 3,715 млн пассажиров. Таким образом, рост пассажиропотока по итогам пяти месяцев текущего года составил 50%.

Согласно данным ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор "Пулково"), в январе-мае 2019 года было обслужено 6,779 млн пассажиров. Таким образом, к уровню доковидного года показатель снизился на 18%.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".