"С учетом обостряющейся с каждым днем ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции 29 июня на экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики", — говорится в сообщении.

Таким образом, второй и третий сезоны в лагерях не будут принимать детей.

"Число детей, заразившихся коронавирусом в лагере "Байлак", растет. Рисковать больше нельзя. Халатность некоторых работников привела к групповому заболеванию опасным вирусом до 42 случаев", — приводятся в сообщении слова и.о. главы Тувы Владислава Ховалыга.

Со среды детей начнут вывозить из лагерей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки. Для них будет работать телефонная горячая линия.

По состоянию на среду в республике работали 165 оздоровительных лагерей, где отдыхал 7 тыс. 521 ребенок. Из них 17 — загородные лагеря.

Ранее сообщалось, что следователи в Туве возбудили уголовное дело по факту массового заражения COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Байлак".

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, с 10 по 22 июня в детском лагере находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу обратился один из детей. Он был доставлен в районную больницу, где у него был выявлен COVID-19. 24 июня коронавирус был выявлен уже у 68 детей и девяти работников лагеря.

Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы.