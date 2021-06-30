В фестивале примут участие коллективы, представляющие этнокультурные традиции своих территорий, из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, Республики Тува. Они познакомят жителей района, гостей и туристов с русской, мордовской, кумандинской, марийской, украинской, немецкой, татарской, чувашской культурами.

Участники и гости фестиваля посетят выставочные пространства, увидят национальные предметы быта, одежду, внутреннее убранство жилищ, изделия народных мастеров. Для них подготовили мастер-классы, фотовыставку "Многонациональный Алтай", экскурсии по историческим местам Змеиногорска. Будут организованы традиционные русские развлечения для молодежи, пройдет концертная программа участников фестиваля "Соцветие культур". Также концерты пройдут в селах Барановка, Карамышево, поселке Черепановском Змеиногорского района.

Руководители творческих коллективов и центров встретятся за "круглым столом" для обмена опытом, обсудят вопросы сохранения и развития национальных культур.