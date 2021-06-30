Накануне на юго-востоке штата Квинсленд на три дня запретили жителям выходить из дома без уважительной причины, например, в медицинских целях или для работы. Ограничительные меры введены также в Сиднее.
Австралийские СМИ отмечают, что в стране растет недовольство недостаточными темпами вакцинации от коронавируса.
В Австралии в последнее время выявляют все больше зараженных коронавирусом COVID-19 типа "дельта". Случаи заражения данным штаммом зафиксированы в Квинсленде, Западной Австралии и Северной территории, что вызывает обеспокоенность у властей страны, так как впервые за последние месяцы количество зараженных растет в разных частях страны.
Всего за время пандемии в Австралии зафиксировано более 30,5 тыс. случаев коронавируса, 910 человек скончались.
По данным BBC News, на данный момент чуть менее 5% взрослого населения Австралии полностью прошли вакцинацию против коронавируса, примерно 30% получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.