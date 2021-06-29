"Мы расцениваем потенциал (северных регионов — ИФ) как очень хороший. Если будет удобная транспортная логистика, как сейчас, то эти регионы будут для нас перспективными", — сообщила "Интерфаксу" Балахонцева.

Она отметила, что Казань узнаваема на туристическом рынке, занимает третье место в России по турпотоку после Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, турпоток Татарстана преимущественно сформирован из россиян, на иностранцев в структуре турпотока приходится порядка 10%.

26 апреля авиакомпания Nordwind Airlines начала выполнять регулярные рейсы между Мурманском и Казанью. Полёты выполняются дважды в неделю.

Кроме того, различные авиакомпании выполняют прямые рейсы между Казанью и Архангельском, Петрозаводском, Усинском, Новым Уренгоем.

Ранее Балахонцева сообщила "Интерфаксу", что Татарстан планирует восстановить турпоток и вернуться к "допандемийным" показателям 3,6 млн туристов в год к концу 2022 года или в 2023 году.