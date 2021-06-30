По данным организации, в 2020 году международный туризм и связанные с ним отрасли потеряли $2,4 трлн из-за прямых и косвенных последствий резкого сокращения числа международных туристских прибытий.

"Аналогичные потери могут произойти в текущем году. Причем восстановление отрасли во многом будет зависеть от скорости вакцинации от коронавируса по всему миру. Вакцинация защищает рабочие места, и смягчает неблагоприятные социальные последствия пандемии для отрасли", — говорится в отчете.

Его авторы также утверждают, что поскольку вакцинация в одних странах проходит быстрее, чем в других, убытки от кризиса туризма сейчас сокращаются в большинстве развитых стран и растут в развивающихся.

"В одних странах прививки сделало 60% населения, а в других 1%. Ассиметричное внедрение вакцин усиливает экономические потери, которые понесла туротрасль в развивающихся странах, на них может приходиться до 60% потерь мирового ВВП. Туризм в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США будет восстанавливаться быстрее благодаря высокому уровню вакцинации", — подчеркивается в документе.

Эксперты UNWTO не ожидают возвращения международного туризма к допандемийному уровню раньше 2023 года. Основными препятствиями остаются ограничения на поездки, продолжающееся распространение вируса, неуверенность туристов в безопасности путешествий. Ожидается, что в 2021 году убытки отрасли составят от $1,7 до 2,4 трлн в зависимости от того, произойдет ли оживление международного туризма во второй половине года.