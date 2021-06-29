"29 июня 2021 года за несоблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий специалистами управления приостановлена работа выставки репродукций картин "Ван Гог. Тайны гения и безумца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нарушений зафиксировано отсутствие дезинфицирующих средств и антисептиков, отсутствие контроля за ношением масок и перчаток. Также в помещении не проводится дезинсекция и обеззараживание воздуха.

"В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 (КоАП РФ)", — добавили в Роспотребнадзоре.

Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности выставки на срок до 90 суток.

Часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.