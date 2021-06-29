"QR-коды проверяются с помощью камеры мобильного телефона, специальных приложений для проверки кодов пока не скачивается. Я не на 100% знаю, но все очень просто работает", — заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

Он сообщил, что не знает о планах использовать специальные мобильные приложения для проверки QR-кодов в дальнейшем. Миронов добавил, что для сотрудников заведений не проводится обучения в связи с введением новой системы работы ресторанов и кафе: "Специальных обучений и тренингов не проводится, все объясняется, и сотрудникам все предельно понятно. Все заработало".

В свою очередь общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса РФ, основательница сети детских кафе "АндерСон" Анастасия Татулова также заявила, что QR-коды в столичных заведениях общепита проверяются с помощью камеры телефонов. Однако, по ее мнению, эта система не работает. "С помощью телефонов QR-коды проверяются и с помощью сканеров. Но это все срабатывает через 10 раз на 11-й. Но в целом проверять не у кого. Рестораны по всему городу стоят пустые. Единственное, к чему все эти указы это привели — к тотальному обрушению выручки в предприятиях общественного питания", — отметила она в разговоре с "Интерфаксом".

Татуловой неизвестно, сверяют ли сотрудники ресторанов и кафе QR-коды и паспортные данные. "Я не могу отвечать за полмиллиона сотрудников почти 18-ти тыс. предприятий, которые работают в сфере питания вне дома в Москве. В целом, я изначально говорила, что этот подход невозможен и вреден. Считаю, что это можно было делать только как эксперимент и исключительно в добровольном формате, предоставляя поощрения, а не ломом загоняя предпринимателей в угол", — сказала она.

По словам Миронова, выручка и посещаемость ресторанов и кафе в связи с введением системы QR-кодов снизились на 80%. В свою очередь Татулова согласна с его оценкой: "Выручка упала на 75%, у кого-то на 80%. Многие уже сегодня приняли решение о том, что нужно закрываться. У кого-то работают только веранды. Кто-то только на вынос. Количество предприятий, которые не готовы присоединяться к этой системе — процентов 80% от общего числа".

При этом, по ее мнению, новая система не оказывает влияния на снижение заболеваемости коронавирусом в столице: "Самое страшное — что все эти жертвы и обрушение индустрии никакого влияния на снижение заболеваемости (коронавирусом) не оказывает. Более того: опять пострадают законопослушные предприятия".

Ранее в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы рекомендовали сотрудникам общепита использовать официальные городские мобильные приложения для проверки подлинности QR-кодов посетителей. Там отметили, что, если QR-код не является цифровым сертификатом, полученным официальным способом, приложение в отличие от простого сканирования камерой сообщит о недействительности сертификата.

С 28 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина в заведения общественного питания можно пройти только гражданам с QR-кодов, который выдается после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 зарегистрированными в РФ препаратами, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившим отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех дней.