Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), говорится в сообщении.

По данным следствия, с 10 по 22 июня в детском лагере находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу обратился один из детей. Он был доставлен в районную больницу, где у него был выявлен COVID-19. 24 июня коронавирус был выявлен уже у 68 детей и девяти работников лагеря.

Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы.

Вместе с тем установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами (на боли в горле, насморк, головную боль и кашель), однако врач-педиатр, в нарушение правил, не принял мер по изоляции детей, не сообщил их родителям и не оповестил краевой Минздрав и управление Роспотребнадзора.

Помимо этого, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних, а также тот факт, что дети выходили за территорию лагеря, что запрещено в связи с антиковидными мерами.