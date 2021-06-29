"Учитывая растущие темпы вакцинации в регионе, принято решение о проведении следующего дня фестиваля во второй половине июля. Это позволит большему числу нижегородцев и гостей города вакцинироваться, чтобы, соблюдая все необходимые меры безопасности, принять участие в одном из ключевых мероприятий событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода", — говорится в сообщении.

Планируется, что мероприятие состоится 17 июля.

В рамках фестиваля каждую субботу на протяжении лета на Нижневолжской набережной — популярном месте прогулок местных жителей и туристов — планировалось проводить концерты местных исполнителей и приглашенных звезд. Завершает вечер шоу фейерверков от различных пиротехнических команд страны. Первый концерт состоялся 12 июня. С 18 июня фестиваль возможно было посетить с предъявлением документов об отсутствии коронавируса или сертификата о сделанной прививке.

Кроме того, на площадке организуют мобильный пункт вакцинации. В прошедшую субботу, по данным властей, прививки сделал 231 гость фестиваля.