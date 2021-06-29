"Продажи туров в Краснодарский край упали катастрофически: их практически нет. Выросло и число аннуляций туров", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Похожая ситуация и у туроператора "Алеан". "Продажи снизились примерно в два раза. Кроме того, ежедневно у нас происходит порядка 100 аннуляций по пакетным турам в Краснодарский край на июль-август", — пояснили в пресс-службе компании.

В свою очередь, в туркомпании "Дельфин" отмечают падение продаж туров на курорты Краснодарского края вдвое по сравнению с прошлой неделей и в три раза по сравнению с началом июня.

"Это связано, в первую очередь, конечно, с требованием ПЦР-теста или сертификата вакцинации при заезде в гостиницы, а также с открытием Турции и нестабильной погодой на черноморских курортах. ПЦР-тест стал ведущим фактором падения продаж", — подчеркнул генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.

Он рассказал, что на фоне аннуляций туров началась разгрузка курортов Краснодарского края: в компании число новых бронирований не покрывает отток старых.

"Активно аннулируются туры на июль, тысячи отказов. На август меньше, потому что мы попросили туристов подождать до конца недели – вдруг пересмотрят требования и сделают послабления. По нашим прогнозам, от туров на август откажутся 70% туристов, аннуляции на июль составят около 20%", — сказал Ромашкин.

Эксперт добавил, что большинство туристов аннулирует туры и предпочитают вернуть деньги, а не выбирать другие направления.

"Сейчас нестабильная обстановка, региональные власти могут ввести ограничения или ужесточить требования в любой момент. Поэтому они берут деньги, чтобы понаблюдать за ситуацией и подумать, стоит ли сейчас ехать в отпуск или подождать до лучших времен", — пояснил Ромашкин.

То же самое сообщили в туркомпании "Алеан": туристы отменяют брони и просят вернуть деньги.

Как сообщалось, условия аннуляции туров зависят от даты поездки – чем она ближе, тем выше может быть штраф для туриста. Поэтому многие торопятся быстрее отказаться от поездок, чтобы вернуть деньги без потерь. Кроме того, проблемы возникают, если в составе турпакета есть билеты на самолет, приобретенные по невозвратному тарифу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе.

Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились с Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител. Однако никакой реакции губернатора не последовало.