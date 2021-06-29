"Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации. Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", — пожаловался источник.

Если отели не отменят требование о вакцинации, "в ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний", полагает собеседник агентства.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" уже задумалась над сокращением программы регионального разлета в Сочи на 40-50%, сообщил источник, близкий к топ-менеджменту авиакомпании. Ежедневно на предполетный отдых в Сочи размещается порядка 50 членов экипажа компании, добавил он.