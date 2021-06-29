"Они внесены в указ, который вступит в силу с момента опубликования ", — отмечается в сообщении.

"За последнюю неделю отмечается рост числа заболевших среди детей до 140 случаев. В группе риска, в которую входят жители в возрасте 65 и старше, рост на 52%. Среди жителей с 18 до 29 лет — рост на 39%. Заболеваемость среди пенсионеров выросла на 50%, работающих — на 46%. Среди сотрудников офисов рост заболеваемости составил 69%",- приводятся в сообщении слова и.о. руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Зомарева.

"Расцениваем эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную. Считаем необходимым ввести дополнительные ограничительные меры, предоставив преференции лицам, прошедшим вакцинацию", — подчеркнул Зомарев.

В частности, согласно решению штаба, планируется ввести дополнительные ограничения при проведении массовых мероприятий, организуемых или согласованных органами государственной власти и госорганами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Число участников таких мероприятий на открытых пространствах не должно превышать 50 человек, а в помещениях — не более 30 человек. К участию допускаются вакцинированные граждане либо имеющие отрицательный результат ПЦР-исследований на коронавирус, выполненных не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия", — говорится в сообщении.

До отдельного распоряжения оперштаба отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий. "Допускается проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов и команд по согласованию с Роспотребнадзором. При этом к их посещению допускаются только вакцинированные граждане или имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований, выполненных не ранее чем за 72 часа до начала спортивного мероприятия", — говорится в сообщении.

Также с 30 июня по 31 июля ограничивается работа организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00 за исключением предоставления услуг самовывоза и доставки.

Кроме того, оперштаб рекомендовал лицам старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию, соблюдать режим самоизоляции.

Руководителям организаций рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для непривитых сотрудников.

"Руководителям организаций до 1 сентября 2021 года рекомендовано организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции работников, не имеющих медицинских противопоказаний, в количестве не менее 60% от штатной численности", — отмечается в сообщении.

Между тем, губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас в первую очередь необходимо сосредоточить внимание на готовности "ковидных" стационаров к приему новых пациентов. "Мы должны не только развернуть койки, но и обеспечить медорганизации средствами индивидуальной защиты и всем, что требуется для оказания помощи", — приводит слова Махонина пресс-служба.

Губернатор поручил региональным министерствам вести мониторинг и создать запас прочности для обеспечения бесперебойности электропитания стационаров и формирования резерва медицинского кислорода. Он также поручил в максимального короткие сроки провести процедуры по приобретению дополнительного оборудования для больниц, если в этом есть потребность.

Также Махонин заявил о необходимости увеличить число рейдов по проверке использования средств индивидуальной защиты пассажирами транспорта. Министерству информационного развития и связи поручено обеспечить работу колл-центра по вопросам коронавируса так, чтобы операторы были готовы отвечать на любые вопросы, а жителям не приходилось длительное время ожидать на линии.