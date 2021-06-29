"Вариант "дельта" сейчас распространился в 26 провинциях. Всего 224 заражения, из них 134 — в Стамбуле", — заявил Коджа во вторник.

Он также отметил, что случаев COVID-19 типа "дельта плюс" в стране пока обнаружено не было.

В последнее время в мире наблюдается широкое распространения штамма "дельта", который впервые появился в Индии. Он отличается, в частности, повышенной скоростью распространения.

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев коронавируса, более 49 тыс. скончались, более 5,2 млн выздоровели.