"Буквально в последние неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четкие и определенные критерии в методических рекомендациях (Роспотребнадзора). И массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить", — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Мало того, и политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся без соблюдения должных требований — без масок, без соблюдения социальной дистанции. Всё это транслируют наши видеоканалы. И я категорически не готова с этим согласиться — это неправильно подвергать риску здоровье населения, на сегодняшний день недопустимо, как, собственно, и всегда", — подчеркнула она.

Попова отметила, что подготовлен проект постановления главного государственного санитарного врача, "в котором указаны уже требования, а не рекомендации, по соблюдению всех правил, в зависимости от эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости в разных субъектах РФ".

Она попросила премьер-министра Михаила Мишустин поддержать данный документ, чтобы он "стал реально действенным". "И чтобы мы могли сохранить здоровье населения, не допуская такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии", — пояснила Попова.

Мишустин согласился с ее предложением, в ответ попросив дать соответствующее поручение главным санитарным врачам регионов, "чтобы они занимали активную позицию" в этом вопросе.

"Кроме наших поручений и тех мер, которые мы принимаем на федеральном уровне, очень важна работа в регионах. Поэтому, пожалуйста, тоже настройте их на эту активную работу", — добавил премьер.

На днях в Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников "Алые паруса", в ходе которого в центре города собралось порядка 40 тысяч участников. Массовое мероприятие вызвало общественный резонанс из-за большого скопления людей в разгар эпидемии коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов объяснил очное проведение праздника тем, что власти города прислушались к просьбам родителей. "Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни", — сказал Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" в понедельник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что на празднике в Петербурге соблюдали предписания Роспотребнадзора. Он также признал, что "вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге".

"Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки — ну, здесь по истечение какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", — отметил пресс-секретарь президента.