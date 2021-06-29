"На выставке представлены ключевые музеи всех 18 регионов округа, входящие в культурно-исторические и туристские маршруты "Русские усадьбы", "Ратные поля России" и другие. Всего в ЦФО находится более 400 музеев, 40 из которых — федеральные", — говорится в сообщении.

В их числе — военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" (Белгородская область), государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калужская область), историко-культурный и природный музей-заповедник "Хмелита" (Смоленская область) и др.

"Мы не разделяем музеи по их ведомственной принадлежности либо уровню их учредителей. Все они представляют чрезвычайный интерес, и мы делаем все, чтобы создать новые ресурсы для их продвижения в России", — сказала на открытии заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Также в атриуме кремля Тулы состоялась проектно-аналитическая сессия "Музейные маршруты России", посвященная развитию и продвижению музеев Центрального федерального округа. В ней приняли участие руководители музеев, представили общественных организаций и экспертного сообщества в сфере культуры и туризма.

Замминистра культуры РФ отметила, что Тульская область как третий музейный центр России уже вошла во многие музейные маршруты страны.

"В нашей стране это пока один из немногих примеров такого музейного развития. Обновленный Тульский кремль и Музейный квартал — это та точка притяжения, вокруг которой будет продолжаться развитие исторического центра Тулы. Это проект флагманский, модельный для всей страны, который показывает, как музей может организовать вокруг себя всю историческую территорию и вызывать все больший интерес у жителей и гостей региона", — подчеркнула Манилова.

Здесь же состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Музеем Победы в Москве и Музеем обороны Тулы, а также — между Третьяковской галереей и Тульским музейным объединением. Они позволят тульским специалистам перенять опыт крупнейших музеев страны и реализовать совместные проекты.

"В период пандемии люди стали в 12 раз чаще обращаться к электронным ресурсам музеев. Наша задача — идти в ногу со временем и выходить на международный туристический рынок", — подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о включении министерством культуры РФ Музейного квартала в Туле и других тульских музеев в международные проекты.