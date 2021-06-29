"Трафик на рейсах в Турцию превысил 14,9 тыс. пассажиров за первую неделю после возобновления авиасообщения. Это в три раза ниже показателей аналогичного периода 2019 года", — сообщает пресс-служба аэропорта.

По ее данным, в том числе почти 10 тыс. человек отправились на курорты Средиземного моря в Анталью и более 3 тыс. – в Стамбул.

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на направление после открытия рейсов.