"У нас нет массового оттока отдыхающих. Массовой отмены ранее произведенных бронирований не наблюдается. На самом деле люди готовы делать ПЦР-тесты, приезжая на курорт", — сказала она журналистам.

При этом Петухова привела в пример один из местных санаториев, который все это время принимал отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, что положительно сказывалось на санитарно-эпидемиологической обстановке в этом средстве размещения.

"Отельеры относятся с пониманием и к обязательной вакцинации персонала санаторно-курортной отрасли, это в наших общих интересах. Только провакцинировавшись и добившись коллективного иммунитета, мы сможем защитить гостей города и сочинцев. Все осознанно к этому подходят", — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, на курорте более 2,5 тыс. средств размещения.

Как сообщалось, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением продлил до 1 октября действующий в регионе режим повышенной готовности. Тем же документом установлен ряд ограничений на размещение в организациях санаторно-курортной сферы Краснодарского края, за исключением предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления.

В частности, с 1 июля запрещается размещать отдыхающих без справки о прививке или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения. С 1 августа селить в гостиницы будут только со справкой о прохождении вакцинации либо ПЦР-тесте, если прививка противопоказана по решению медиков.