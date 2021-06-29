"По данным поисковых запросов, сделанных в апреле на июль и август, среди регионов России, как и в прошлом году, лидирует Краснодарский край. На втором месте по популярности снова оказался Санкт-Петербург с областью, за ними следуют Калининградская область, Крым и Ставропольский край. При этом по сравнению с прошлым годом Калининградская область и Крым поменялись местами", — сообщает пресс-служба поисковика.

Во вторую пятерку вошли (в порядке убывания интереса туристов) Республика Алтай, Ростовская область, Карелия, Татарстан, Подмосковье. Как отмечают в Booking.com, Ростовская область и Татарстан впервые вошли в первую десятку самых популярных регионов, в прошлом году они занимали 12-е и 11-е места соответственно.

"Среди российских городов для отдыха этим летом российские путешественники чаще всего искали размещение в Адлере, Анапе, Сочи, Санкт-Петербурге и Геленджике. В целом, десятка самых популярных городов поиска почти не изменилась по сравнению с прошлым годом – наиболее востребованы были курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Москва, Гагра в Абхазии и Ялта в Крыму", — сообщает сервис.

По данным Booking.com, размещение в зарубежных отелях россияне искали реже, чем в российских. Из стран, чьи границы открыты для россиян, чаще всего оказывались в поисковых запросах Абхазия, Египет, ОАЭ, Турция и Грузия.