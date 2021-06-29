"На сегодня наши места размещения туристов заполнены на 90-95%. В основном это гости из других регионов России, которые приехали на Балтийское море для пляжного отдыха и знакомства с нашими достопримечательностями. И они не прогадали, так как вода уже прогрелась до 20 градусов и более", — сказал Куренков.

По его словам, эти отдыхающие, как правило, бронируют отели на 5-7 дней. Практически половина из них приезжают с детьми.

"Аналогичная картина складывается сегодня и на июль, август. При этом люди внимательно следят за информацией о ситуации с коронавирусом на наших курортах. И пока что те ограничительные меры, что действуют в области, не отпугивают потенциальных отдыхающих. Отказов от бронирования нет", — отметил Куренков.

Люди понимают, что отели и рестораны будут обеспечивать им необходимую безопасность от коронавирусной инфекции. В этом плане туристы даже приветствуют обязательную вакцинацию, которая была объявлена в области с 24 июня, и в которую вошли места размещения гостей и общепит, подчеркнул собеседник агентства.

"Все наши заведения соблюдают меры противодействия "короне". Обрабатывают, моют, чистят, убирают. Персонал находится в масках и перчатках. Все, что требует Роспотребнадзор, строго соблюдается. Будет решение об усилении мер, выполним и новые требования. Опыт такой работы у нас уже есть", — заключил Куренков.

Как сообщалось, в Калининградской области, как и во многих регионах страны, в течение последнего месяца наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки в регионе выявлен 171 новый случай заражения. Это соответствует статистике заболевания ноября 2020 и февраля 2021 годов.

С 17 и 23 июня в области ужесточены меры по противодействию распространению инфекции. С 24 введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе сектора гостеприимства и общепита, муниципальных и государственных служащих.