"В Туле появится филиал музея Бахрушина. Музей Победы в Москве намерен организовать сотрудничество с создаваемым сейчас Музеем обороны Тулы. Кроме того, у министерства культуры РФ есть планы по включению Музейного квартала и других тульских музеев в международные проекты", — сказала Манилова в ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, которая прошла в Туле во вторник.

По словам губернатора, открытие в Музейном квартале Тулы филиалов четырех федеральных музеев значительно усилило позиции Тульской области как музейного региона.

"Сегодня мы продолжаем системную работу по ребрендингу и модернизации региональных и муниципальных музеев", — отметил Дюмин.

Так, в прошлом году в рамках 500-летия Тульского кремля были открыты новые музейно-выставочные пространства в Туле и малых исторических городах.

Ключевой объект этого года — Музей обороны Тулы, который создается к 80-летию обороны Тулы.

В свою очередь замминистра культуры РФ подчеркнула, что Тула вошла в число лидеров среди участников проекта "Музейные маршруты России". В ходе презентационных мероприятий будут обсуждаться вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия России, систематизации и развития музейного туризма, повышения популярности музеев.

"Тула оказалась в центре большого исторического марафона общенационального значения. Родились новые туристские маршруты, которые пользуются популярностью. Разумеется, наше сотрудничество будет продолжено", — заявила Манилова.

Также обсуждена подготовка к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.