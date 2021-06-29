"В октябре 2021 года мы этот памятник откроем", — сказал глава ведомства.

На работы ушло почти два года. "За 160 лет памятник никогда нормально не реставрировался", — отметил Макаров.

Памятник Николаю I стал наиболее значимым объектом в программе реставрации в 2020 году. В нее вошли 42 объекта с финансированием 1,9 млрд рублей.

Ранее глава КГИОП говорил, что памятник Николаю I откроют к концу 2021 года. "Так еще не работали ни с одним объектом", — сказал он в январе 2020 года.

Во время реставрации памятник был закрыт лесами. На постаменте выявили сквозные трещины шириной до 30 см и коррозию на бронзовых деталях. В 1980-ом году памятник уже подвергался незначительной реставрации.

Памятник был создан по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыт в 1859 году. Представляет собой шестиметровую конную статую Николая I работы П.К.Клодта, стоящую на пьедестале. Император изображен в парадном мундире лейб-гвардии Конного полка. Конной натурой послужил любимый жеребец государя — Амалатбе.