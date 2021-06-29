"Я считаю, что меры поддержки нужно распространить на всю ресторанную отрасль без ограничений, иначе это будет просто несправедливо", — написал Титов во вторник на своей страничке в Facebook.

По его словам, новый пакет мер поддержки московского общепита — это компромисс между бизнесом и столичным правительством, он поможет, но сами представители отрасли рассчитывают не только на льготные кредиты и отсрочку платежей по аренде.

Титов сообщил, что Московское отделение Федерации рестораторов и отельеров уже отправило в мэрию свой список предложений. Представители общепита просят об обнулении арендной платы за пользование муниципальным имуществом, о длительных отсрочках по уже имеющимся кредитам, о временном моратории на взимание налогов.

"Предусмотренные субсидии в размере до 1 миллиона рублей — это прекрасно, но пока непонятно, какому количеству субъектов МСП и на каких условиях их удастся получить. А ресторанным сетям, у которых оборот превышает 2 млрд рублей, не досталось вообще ничего, даже кредитов по щадящей ставке. А ведь именно эти сети (их всего 5-7, не больше), находясь на общей системе налогообложения, декларируют всю выручку, платят налогов на миллиард рублей и более, обеспечивают рабочими местами десятки тысяч сотрудников. А поддержки для них ровно ноль", — написал Титов.

В этой связи, считает он, меры поддержки нужно распространить на всю ресторанную отрасль без ограничений.