Лайнер Disney Dream должен был отправиться из порта Канаверал, штат Флорида, с 300 сотрудниками компании, которые вызвались поучаствовать в тестовом круизе. Однако он был отложен до следующего месяца, поскольку несколько сотрудников получили результаты тестов, которые ряд "Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Diseas Control and Prevention, CDC) расценили как положительные", сообщила Disney.

Ранее компания получила одобрение CDC на организацию круиза.

Федеральное правительство США вновь стало разрешать круизным операторам перевозить пассажиров, но только в случае, если подавляющее большинство пассажиров и членов экипажа будут вакцинированы. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект, согласно которому операторы круизных лайнеров должны доказать эффективность протоколов безопасности в условиях пандемии коронавируса в ходе пробных круизов.

На прошлой неделе пробный круиз осуществил оператор Celebrity Cruises, один из брендов Royal Caribbean Cruise. Лайнер Celebrity Edge стал первым за 15 месяцев судном, покинувшим один из портов США. Celebrity Cruises сообщил, что 99% пассажиров на борту лайнера были вакцинированы, что превышает минимальный порог в 95%, установленный CDC.