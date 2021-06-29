"Проект посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых. Тульская область станет 22-м регионом, присоединившимся к проекту", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Алексея Дюмина, проект станет новым импульсом для развития туристического потенциала региона.

"Нам предстоит много работы. Вскрывая новые и новые пласты, мы сможем показать все культурно-историческое наследие нашего края, используя современные туристические продукты", — сказал Дюмин.

Отмечается, что участие в проекте позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее сообщалось, что в Тульской области в рамках реализации мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, разработан музейный маршрут. Он включит в себя Тульский государственный музей оружия, исторические постройки Тульского оружейного завода, известный памятник Петру I скульптора Роберта Баха, а также музеи на Куликовом поле, в поселках Епифань и Дубна.

В 2020 году Тульскую область посетили более 1 млн туристов.