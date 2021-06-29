Полеты будут ежедневными, сообщил перевозчик.

С 1 августа "Победа" запустит также ежедневные рейсы из "Шереметьево" в Анталью.

Ранее "Победа" анонсировала возобновление полетов в Турцию из аэропорта "Внуково". С 1 июля начнутся перевозки в Анталью и Аланью, с 1 августа — в Бодрум, Даламан и Стамбул.

Восстановление полетной программы в Турцию из регионов планируется "поэтапно в течение летнего сезона", отмечает компания.

РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.