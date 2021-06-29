Как сообщил Щучинов во вторник на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, обязательной вакцинации подлежат жители республики, работающие в сферах образования, торговли, общественного питания, туристических, медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, а также услуг средств размещения для временного проживания.

Также должны обязательно вакцинироваться сотрудники салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме этого, в список включены работники сферы бытовых услуг, многофункциональных центров, клиентских подразделений банков, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, транспорта общего пользования и такси, соцзащиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных, развлекательных, просветительских мероприятий, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Требование об обязательной вакцинации распространяется также на сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций, подведомственных органам власти.

И.о. заместителя председателя правительства Республики Алтай Динара Култуева сообщила на заседании оперштаба, что в республику поступило 40 тыс. 702 дозы вакцин, включая 34 тыс. 722 двухкомпонентных дозы вакцины "Спутник V", 5 тыс. 200 доз вакцины "ЭпиВакКорона" и 780 доз вакцины "КовиВак". В ближайшие дни ожидается поставка еще 4 тыс. 50 доз вакцины "Спутник V". В настоящее время прививку сделали 36 тыс. 179 человек. В республике планируется открытие дополнительных пунктов вакцинации, включая мобильные.

Всего, по данным на вторник, в Республике Алтай с начала пандемии COVID-19 заболели 17тыс. 804 человека, выздоровели 17 тыс. 19 пациентов. При этом за минувшую неделю было выявлено 235 заболевших — рост заболеваемости в сравнении с предыдущим периодом превысил 30%.