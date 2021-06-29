"После того, как Индия откроет границы для иностранных туристов, первые 500 тыс. путешественников смогут приехать в страну по бесплатной визе в рамках проекта по возрождению туриндустрии страны. Об этом объявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Также она сообщила, что правительство поддержит более 11 тыс. гидов и туристических агентств, которым дадут ссуды для погашения обязательств и перезапуска работы", — пишет издание.

По словам Ситхараман, льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз. Предварительно акция запланирована до 31 марта 2022 года или пока не выдадут 500 тыс. виз.

Как отмечает Times of India, в 2019 году Индию посетили 10 млн туристов, которые потратили в стране порядка $30 млрд. Однако пандемия коронавируса остановила международный туризм. По данным Федерации ассоциаций индийского туризма и гостеприимства (FAITH), почти 70% сотрудников туриндустрии страны остались без работы, среди туркомпаний много банкротств, а почти половина всех отелей и ресторанов Индии закрылись навсегда.

В январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели. Однако туристические поездки запрещены.

Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Стоимость визы – около 2 тыс. рублей.